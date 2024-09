Wie steht’s um das Essen der Deutschen? Und was ist ihnen beim Essen und bei ihrer Ernährung besonders wichtig? Antworten darauf und weitere Themen des Abends mit Florian Zelt.

Ernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) hat heute den Ernährungsreport 2024 vorgestellt. Das Ergebnis: Verbrauchern in Deutschland werden bei Lebensmitteln die Qualität, die regionale Herstellung und das Tierwohl immer wichtiger.

Laut der Forsa-Umfrage achten mittlerweile fast doppelt so viele Menschen wie bei der ersten jährlichen Umfrage 2015 beim Einkauf auf das Tierwohllabel. Ihre Zahl stieg von 36 auf 65 Prozent. Auch beim EU-Biosiegel stieg ihr Anteil im gleichen Zeitraum von 47 auf 59 Prozent.

Rheinland-Pfalz: Erste Naturschutzstation entsteht

In der Pfalz soll die erste Modell-Naturschutzstation in Rheinland-Pfalz entstehen. Sie wird ab Oktober in Neustadt an der Weinstraße eingerichtet. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat heute den Förderbescheid übergeben. Die Station soll den Landkreis Bad Dürkheim, die Stadt Neustadt an der Weinstraße und den Donnersbergkreis betreuen. Mit dem Konzept solle der Naturschutz im Land besser und direkt vor Ort koordiniert werden, so das Ministerium.