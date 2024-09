Bei einem Schusswechsel am Vormittag wurde der Islamist tödlich verletzt – die Themen am Abend mit Constance Schirra:

Das österreichische Innenministerium hat bestätigt, dass es sich bei dem Getöteten um einen österreichischen Staatsbürger mit bosnischen Wurzeln handelt. Der 18-Jährige sei den Behörden als Islamist bekannt gewesen. Er hatte am Vormittag in München nahe des israelischen Generalkonsulats um sich geschossen, aber niemanden getroffen. Im Konsulat wurde heute der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 in München gedacht.

Lehrermangel verringert sich

Zum Schulstart in Baden-Württemberg sind noch 250 Lehrerstellen unbesetzt. Vor einem Jahr waren es noch mehr als doppelt so viele – 2022 sogar fast 900. Das teile Kultusministerin Schopper heute in Stuttgart mit. Bis Ende des Monats werden in Baden-Württemberg noch Lehrkräfte eingestellt. Schopper ist deswegen zuversichtlich, dass die offenen Stellen besetzt werden können.