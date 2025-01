Info-Date am Abend: Lauterbach lobt Elektronische Patientenakte ++ Glätte und Blitzeis im Südwesten

per Mail teilen

Mehr Komfort und Sicherheit, das ist der Plan der ePA

Die Elektronische Patientenakte soll das Leben von Patientinnen und Patienten leichter machen - sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Über 20 Jahre hat es gedauert, bis die elektronische Patientenakte jetzt testweise in einigen Regionen eingeführt wurde. Im März oder April soll es dann in ganz Deutschland so weit sein.

Viele Unfälle wegen glatter Straßen und Wege

An vielen Stellen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gab es heute Unfälle. Meisten blieb es bei Blechschaden, es gab aber auch Verletzte.