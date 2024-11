Info-Date am Abend: Bosch will noch mehr Stellen streichen ++ Rheinland-Pfalz verkürzt die KITA-Ausbildung

per Mail teilen

Der Stuttgarter Autozulieferer Bosch will bis Ende 2027 weltweit weitere 5.550 Stellen streichen. 3.800 davon sollen

in Deutschland wegfallen. Betroffen sind zum Beispiel Bereiche an den Standorten Schwäbisch Gmünd und Reutlingen.

Stellenabbau nicht nur bei Bosch

Bosch begründet den massenhaften Stellenabbau mit der schwachen Nachfrage. Auch andere Autokonzerne wie Mercedes oder VW haben wegen der Krise in der Autoindustrie Einsparungen in Milliardenhöhe angekündigt.

Kitakräfte sollen schneller in den Job

In Rheinland-Pfalz können Kita-Fachkräfte künftig schneller in den Job starten. Die Ausbildung kann laut Bildungsministerium von fünf auf vier Jahre verkürzt werden.