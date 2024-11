Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Grünen in den anstehenden Bundestagswahlkampf führen. Dies und weitere Themen des Abends mit Bernhard Seiler.

Das hat Habeck jetzt offiziell über seine Social-Media-Kanäle bekanntgegeben. Er sagt in einem Video, er bewerbe sich als Kandidat der Grünen für die Menschen in Deutschland, wenn sie wollten auch als Kanzler. Das sei aber nicht seine Entscheidung. Das Wort "Kanzlerkandidat" kommt in dem Video nicht vor.

Andeutung bereits in früherem Video

In einem vorherigen Video hatte Habeck bereits angedeutet, dass er kandidieren will, und dabei die Melodie des Grönemeyer-Hits "Zeit, dass sich was dreht" gesummt. Die Nutzung dieses Liedes im Wahlkampf hat Herbert Grönemeyer den Grünen inzwischen verboten, so wie früher auch schon der CDU.

Staatsvertrag zum Schutz jüdischer Einrichtungen

Baden-Württemberg will verstärkt Jüdinnen und Juden schützen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat dazu zusammen mit

den Israelitischen Religionsgemeinschaften Baden und Württemberg einen Änderungsstaatsvertrag unterschrieben. Damit stellt das Land unter anderem mehr Geld zum Schutz jüdischer Einrichtungen zur Verfügung.