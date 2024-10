Info-Date am Abend: Nordkoreaner kämpfen in der Ukraine für Russland ++ Castor-Transport nach Philippsburg rückt näher

Russland setzt nordkoreanische Soldaten gegen Ukraine ein

Der Verdacht, dass Russland auch Soldaten aus Nordkorea gegen die ukrainische Armee einsetzt, hat sich offenbar bestätigt. Erst haben die USA und Südkorea davon gesprochen, nun ist auch die NATO überzeugt.

Wieder Castor-Transport durch Süddeutschland

Bald soll wieder hochradioaktiver Atommüll von La Hague in Frankreich nach Philippsburg nördlich von Karlsruhe gebracht werden. Am Abend gibt es dazu eine Infoveranstaltung. Insgesamt sollen vier Castoren in das Zwischenlager in Philippsburg gebracht werden. Am Transport und der Zwischenlagerung der hochradioaktiven Abfälle gibt es massive Kritik.