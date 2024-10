Info-Date am Abend: Bundestag beschließt Krankenhaus-Reform ++ Neues Wolfsrudel in Rheinland-Pfalz

Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampel-Koalition die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschlossen. Dies und weitere Themen des Abends mit Julia Kretschmer.

Die Abstimmung fand namentlich statt. 374 Abgeordnete stimmten dafür, 285 dagegen. Lauterbach erklärte noch einmal die Reform. Er will im Prinzip erreichen, dass Kliniken sich auf bestimmte Bereiche spezialisieren und nimmt auch Klinikschließungen in Kauf, um Kosten zu sparen.

Opposition kritisiert die Reform

Politiker der Opposition befürchten, dass insbesondere Krankenhäuser auf dem Land dicht machen müssen. Für Patienten werde die Versorgung schlechter, sagen sie. Einige Bundesländer kündigten an, das Gesetz im Bundesrat zu verzögern.

Rheinland-Pfalz bei Wölfen beliebt

Im Westerwald gibt es ein viertes Wolfsrudel. Es lebt im Gebiet der Verbandsgemeinde Puderbach im Kreis Neuwied. Das hat das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf in Trippstadt bei Kaiserslautern (KLUWO) mitgeteilt. Damit gibt es jetzt drei bestätigte Wolfsrudel im Westerwald.

Bilder und Videos brachten Klarheit

Bereits Ende Juli wurden in der Verbandsgemeinde Puderbach vier Wolfswelpen und zwei ausgewachsene Wölfe anhand von Bildern und Videos nachgewiesen. Wie das Koordinationszentrum jetzt mitteilte, konnte das Rudel durch DNA-Analysen klar vom benachbarten Hachenburger Wolfsrudel abgegrenzt werden. Die Analysen hätten außerdem ergeben, dass diese Wolfsfamilie bereits seit letztem Jahr in der Region Puderbach ansässig ist. Der Rüde des Rudels hat im April dieses Jahres einen Esel angefallen und verletzt. Das vierte Wolfsrudel in Rheinland-Pfalz lebt nach Auskunft des KLUWO in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell an der Grenze zum Saarland.