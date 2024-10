per Mail teilen

Die Bundesregierung rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr weiter schrumpft – das und mehr mit Gerhard Leitner

Die Bundesregierung geht von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung für 2024 von 0,2 Prozentpunkten aus. Sie korrigiert damit ihre Prognose für die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts deutlich nach unten. Das gab Wirtschaftsminister Robert Habeck von der Grünen in Berlin bekannt. Er war im Frühjahr noch von einem leichten Wachstum um 0,3 Prozentpunkten ausgegangen. Für das nächste Jahr gehen Prognosen von einem Wachstum aus. Voraussetzung ist, dass das Wachstumspaket der Bundesregierung zündet.

Steigende Pegel in RP erwartet

Starke Regenfälle werden nach Angaben der Hochwasserzentrale Rheinland-Pfalz viele Flüsse im Land anschwellen lassen. Laut Prognose wird der Pegelstand der Mosel bei Trier morgen auf bis zu 7 Meter 80 ansteigen. Dann würde die Schifffahrt eingestellt, in einigen Orten an der Mittelmosel würden Straßen überschwemmt. Den vielen Regen bringt der ehemalige Hurrikan „Kirk“, der inzwischen zum Sturmtief abgeschwächt ist. Er sorgt gebietsweise für viel Regen und in der Nacht auch für Sturmböen.