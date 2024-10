Info-Date am Abend: Nahost: Krieg ohne Ende? ++ Südwest: Geldautomatensprenger sollen härter büßen

per Mail teilen

Was passiert da täglich im Nahen Osten? Die Steigerung der Bomben-Angriffe, terroristischen Anschläge und immer neuer Gegenschläge lässt die Weltgemeinschaft wie entsetzte und oft machtlose Zuschauer wirken. In Deutschland reagieren Politiker meist mehr oder weniger gleich: Sie sprechen Israel das Recht der Selbstverteidigung zu und fordern Hamas, Hisbollah, Huthis und jetzt den Iran auf, die Gewalt zu beenden. Das Außenministerium in Berlin bestellte außerdem heute den iranischen Botschafter ein. Und jetzt verurteilte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die iranischen Angriffe.

Härtere Strafen für Geldautomaten-Sprenger

Die Sprengung von Geldautomaten ist in Rheinland-Pfalz mittlerweile so häufig, dass viele nach härteren Strafen für die Täter rufen. Vergangenes Jahr wurden dort 50 Geldautomaten gesprengt. Im Jahr davor waren es sogar 56. Der Bund möchte das jetzt härter bestrafen. Das Bundeskabinett hat dazu einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Wie hoch die Strafe aktuell ist, und wie viel höher sie werden soll, weiß unser Hauptstadt-Korrespondent