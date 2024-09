Info-Date am Abend: Letzte Haushaltsdebatte im Bundestag ++ 50 gute Taten in Germersheim

Zum Abschluss der Haushaltswoche im Bundestag haben sich Regierung und Opposition gegenseitig die Schuld an der Konjunkturschwäche gegeben. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warf der Union vor, Zukunftstechnologien wie Wärmepumpen und E-Autos schlecht zu reden. CDU-Fraktionsvize Jens Spahn sagte, Wirtschaftswachstum lasse sich nicht herbei subventionieren. Aus dem grünen Wirtschaftswunder sei ein blaues Wunder von Abstiegsängsten und Rezession geworden. Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 ist mit Abschluss der Debatten an den zuständigen Ausschuss überwiesen worden.

50 gute Taten in Germersheim.

In der Stadt Germersheim in der Südpfalz startet der Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) heute eine Wette. Dafür stellt er die Einwohner der Stadt vor 50 Herausforderungen. Zum Beispiel: Pflanze einen Baum, esse eine Woche lang vegetarisch oder verschenke eine fair gehandelte Blume. Die Stadt will so auf soziale und nachhaltige Themen aufmerksam machen. Die Reaktionen auf die Wette seien gut, so Schaile.