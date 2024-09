Baumpflanzen, Kaputtes reparieren lassen und sich zulächeln - insgesamt 50 Aufgaben müssen die Germersheimer erfüllen, dann gibt es Gratis-Sekt für alle.

"Da ist für jeden was dabei", sagt Marcus Schaile (CDU), Bürgermeister von Germersheim. Er stellt den rund 21.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt 50 Herausforderungen - und hofft, dass er verliert...

Wetten, dass... der Bürgermeister verliert?

Der Bürgermeister ruft die Leute dazu auf, ein Insektenhotel in den Garten zu stellen, Blut zu spenden oder anderen einen Brief zu schreiben. Insgesamt sind es 50 Aufgaben - einige zeigen wir in der Bildergalerie. Alle anderen listet die Stadt Germersheim auf.

Also alles Themen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Soziales. Anlass ist die Faire Woche, die am Freitag startet und zwei Wochen lang andauert. So lange geht auch die Bürgermeisterwette. "Wir wollen einen Anstoß geben, dass die Leute mal über den Tellerrand schauen", sagt Germersheims Bürgermeister Schaile (CDU). Gerade in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz gebe es teilweise "sehr großen Nachholbedarf".

Wer in Germersheim eine Herausforderung meistert, muss das natürlich auch beweisen. Das geht mit einem Bild, dass der- oder diejenige dann an die Stadtverwaltung per Mail schickt. Schon zu Beginn der zweiwöchigen Bürgermeisterwette gibt es Reaktionen:

Der Wetteinsatz passt zur Pfalz

Und was ist der Wetteinsatz? "Wenn alle 50 Herausforderungen geschafft werden, gibt es Sekt, gratis für alle", sagt Schaile. Den will er dann am 8. November zur Eröffnung der Kultur- und Museumsnacht in Germersheim ausschenken. Na dann: Topp, die Wette gilt!