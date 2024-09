Info-Date am Abend: Die Bündnis-Frage treibt Sachsen und Thüringen um + Sanierung des Speyerer Doms hat begonnen

In Thüringen und Sachsen herrscht einen Tag nach den Landtagswahlen noch Unklarheit über mögliche Regierungsbündnisse. Dies und mehr mit Constance Schirra.

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen will die CDU in beiden Bundesländern die Ministerpräsidenten stellen. Eine Koalitionsbildung wird aber vor allem in Thüringen schwierig: Dort ist die CDU nicht nur auf BSW und SPD angewiesen, sondern auch auf die Linke. Mit dieser hatte ein CDU-Parteitag aber eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. CDU-Chef Friedrich Merz erklärte, eine Regierungsbeteiligung der Linken komme daher nicht in Frage. Unklar ist aber, ob sich der thüringische CDU-Landesverband für eine Minderheitsregierung unter Tolerierung der Linken entscheidet.

Speyerer Dom sechs Jahre lang Baustelle

Die Türme des Speyerer Doms sind seit heute eingerüstet. Sie müssen saniert werden. Teilweise muss der Zementputz ausgetauscht werden; ebenso wie Steine oder Gesimse, die angefangen haben, zu bröckeln. Auch Dachrinnen müssen erneuert werden. Die Sanierung des Doms soll bis 2030 abgeschlossen sein.