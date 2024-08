per Mail teilen

Der Gouverneur von Minnestoa ist Running Mate der US-Demokraten. Das und weitere Themen des Abends mit Julia Salinas.

Der frühere Erdkunde-Lehrer aus dem Mittelwesten hat sich gegen fünf weitere Kandidaten durchgesetzt. Er ist seit 2019 Gouverneur des Bundesstaates Minnesota und saß davor lange im Repräsentantenhaus. Walz wurde vor allem vom linken Flügel der Demokraten favorisiert. Unter anderem hat Walz bewirkt, dass in seinem Bundesstaat liberale Abtreibungsregeln gelten.

Trump-Lager reagiert harsch

Das Wahlkampf des republikanischen Herausforderers Trump reagierte auf die Entscheidung, in dem es in einem Statement Walz als radikalen Linken und das Duo Harris-Walz als amerikanischen Alptraum bezeichnete. Trump hat sich als Vize-Kandidaten den Senator J.D. Vance aus Ohio ausgesucht. Dieser steht aber seit Wochen wegen umstrittener Aussagen in der Kritik.

Freibäder im Südwesten nur eingeschränkt geöffnet

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen haben viele Badeanstalten ihre Öffnungszeiten stark eingeschränkt. Sie öffnen erst am späten Vormittag oder um die Mittagszeit und schließen bereits am frühen Abend. Grund dafür ist Personalmangel.