Nach dem gewaltsamen Tod eines Hisbollah Militär-Kommandeurs und dem Auslandschef der Hamas ist die Lage im Nahem Osten extrem angespannt. Dies und weitere Themen des Tages mit Ulrike Alex.

Beide Angriffe werden dem israelischen Militär zugerechnet. Der Iran, die Hisbollah im Libanon, aber auch Milizen aus dem Irak, dem Jemen und Syrien könnten zu einem Vergeltungsschlag gegen Israel ansetzen.

Festnahme nach Messerangriff in Stuttgart

In Stuttgart ist es auf der oberen Königstraße im Bereich Rotebühlplatz am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen gekommen. Laut Polizei wurden drei Personen mit einem Messer verletzt, eine davon lebensgefährlich. Wie die Polizei am Mittwochvormittag bekannt gab, wurde ein 17-Jähriger festgenommen.