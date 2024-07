per Mail teilen

Viel Zeit nimmt Donald Trump sich nicht um seine Verletzung nach dem Attentat auf ihn zu kurieren: Schon ist er in Milwaukee im U.S.-Bundesstaat Wisconsin eingetroffen. Dort soll der Parteitag der Republikaner ihn planmäßig zum Kandidaten für den Präsidentschaftswahlkampf aufstellen. Trump will außerdem verkünden, welche Person ihm als Vize zur Seite stehen soll für den Fall eines Wahlsiegs. Gegen Ende der viertägigen Veranstaltung wird auch eine Grundsatzrede von Trump erwartet, die offenbar deutlich moderater im Ton ausfallen dürfte, als er es ursprünglich geplant hatte, wie er einer amerikanischen Zeitung per Interview bereits verriet.

BW-Justizministerin gegen schärferes Waffenrecht

Nach den tödlichen Schüssen in Albstadt im Zollernalbkreis hat sich Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges, CDU, gegen eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen. Man dürfe nicht alle Jäger unter Generalverdacht stellen, weil der Täter ein Hobbyjäger war. Die allermeisten Jäger und Sportschützen gingen sehr sorgfältig mit ihren Waffen um, so die Ministerin gegenüber dem SWR. Vor dem Ausstellen eines Waffenscheines gebe es intensive Tests, ob jemand zum Waffentragen geeignet sei. Ein Mann in Albstadt hat mehrere Familienmitglieder erschossen, ein mögliches Motiv ist noch unklar.