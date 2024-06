Info-Date am Abend: Bald auch Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan ++ Am Bodensee droht eine Mückenplage

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angekündigt, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan über Nachbarländer realisieren zu wollen. Das und andere Themen des Abends mit Julia Kretschmer.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat auf der Konferenz mit ihren Länderkollegen angekündigt, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan bald realisieren zu wollen. Verschiedene Länderminister hatten nach der mutmaßlich islamistischen Messerattacke von Mannheim gefordert, Straftäter auch in diese Länder abzuschieben.

Welche Nachbarländer?

Obwohl Syrien und Afghanistan wegen des Bürgerkriegs und der Taliban-Herrschaft nicht als sichere Herkunftsländer gelten. Und obwohl zu den gewaltsamen Regimes in Damaskus und Kabul keine diplomatischen Beziehungen bestehen.Deshalb hat Faeser angekündigt, die Nachbarländer mit einzubeziehen. Welche Länder sie meint, sagte sie allerdings nicht.

Steht eine Mückenplage bevor?

Der viele Regen, das Hochwasser und die immer wärmeren Wassertemperaturen – das zusammengenommen ist ein Paradies für Stechmücken. Experten erwarten, dass die Plagegeister in den kommenden Tagen in betroffenen Gebieten wie am Bodensee in ganzen Schwärmen unterwegs sind.