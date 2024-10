Es nützt wenig, wenn wir die am besten kontrollierten Dienste haben. Wir müssen auch die effizientesten Dienste haben, weil die Bedrohung in Deutschland immer mehr zunimmt. Russland sieht uns im Fokus. Aber Russland ist nicht allein, sondern kooperiert mit China, auch in Deutschland gegen uns - und [Russland] kooperiert mit Iran, auch mit islamistischem Terrorismus gegen uns. Jüdisches Leben ist in Gefahr. […] Es gab gezielte Tötungen von ukrainischen Soldaten in Deutschland. […] Unsere Dienste bitten auch die Parlamentarier um die Verbesserung der rechtlichen Lage. Und auch die Bevölkerung muss besser über die Bedrohungen aufgeklärt werden.