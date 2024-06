„Im Sudan droht die größte Hungerkrise der Welt“

Im Sudan bekämpfen sich seit mehr als einem Jahr die beiden mächtigsten Männer des Landes mit ihren Milizen. Für die Zivilbevölkerung verschärft sich die Lage dadurch immer mehr. Martin Rensch vom Welternährungsprogramm warnt in SWR Aktuell: "Die Situation könnte dramatischer nicht sein. Die Zeit läuft ab, um eine Hungersnot noch zu verhindern." Schon jetzt müssten 18 Millionen Menschen akuten Hunger leiden. "Zwei Prozent davon droht der Hungertod." Dazu komme, das viele Sudanesen aus ihrer Heimat in Nachbarländer vertrieben worden seien, in denen ebenfalls große humanitäre Not herrsche. "Es ist schon die größte Vertreibungskrise der Welt und jetzt droht die größte Hungerkrise der Welt", sagte Martin Rensch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer.