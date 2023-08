Wer sich gesund ernähren und dabei die Tier- und Pflanzenwelt schonen will, kann in den Geschäften mittlerweile auf ein riesiges Warenangebot zurückgreifen. Die Zeiten, in denen man Biolebensmittel nur im muffigen überteuerten 3. Weltladen kaufen konnte, sind längst vorbei. Mittlerweile hat jeder Supermarkt eine Bioreihe. Und: es gibt eine Vielzahl an entsprechenden Siegeln. Aber das macht es nicht gerade einfacher.