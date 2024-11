Habecks Industriekonferenz: "Wir haben ein Umsetzungsproblem"

per Mail teilen

Deutschland ist im Wahlkampf für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar. Eines der wichtigsten Themen wird die Wirtschaftskrise sein. Die Autobauer bleiben auf ihren Fahrzeugen sitzen, Volkswagen will deshalb Werke schließen, bei Ford stehen 2900 Arbeitsplätze auf der Kippe und auch bei den Zulieferern wird es Entlassungen geben. Wegen der lahmenden Konjunktur findet heute in Berlin auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die "Industriekonferenz 2024" statt.

Gewerkschaft IG Metall BW hat keine großen Erwartungen

Die Bezirksleiterin der IG Metall in Baden-Württemberg, Barbara Resch, hat keine großen Erwartungen an die Konferenz. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagt sie, dass die Deutsche Wirtschaft kein Erkenntnisproblem habe sondern ein Umsetzungsproblem.