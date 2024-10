Zukunftskongress der Grünen: Noch zu retten?

Die Grünen veranstalten heute in Berlin ihren "Zukunftskongress". Dabei will die Partei ihr inhaltliches Profil mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr schärfen. Nach den Wahlniederlagen in Ostdeutschland und dem Rückzug der Spitzen sowohl in der Bundespartei als auch bei der Jugendorganisation, will etwa die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, den Fokus mehr auf die Klimapolitik legen.

Gleichzeitig gibt es interne Auseinandersetzungen. Ob die Partei es jemals schaffen wird, den Graben zwischen "Realos" und "Fundis" zuzuschütten, das fragt SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler und Publizisten Albrecht von Lucke. Außerdem beantwortet er die Frage, ob es ein Zukunftsmodell sein kann, immer neue Ausgründungen aus alten Parteien zu bilden – nach dem Vorbild des "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW).