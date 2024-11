Goldwaschen lernen in der Alb: "Reich wird man dabei nicht"

Gold war schon lange nicht mehr so wertvoll wie jetzt. Seit Monaten ist es auf Rekordhoch: Eine Unze, also gut 30 Gramm, werden an der Börse für knapp 2.500 Dollar gehandelt. Gold müsste man haben! Um es zu finden, muss man nicht nach Alaska oder Yukon reisen. Gold gibt es auch in Bächen und Flüssen hierzulande. Eigentlich muss man sich nur ins Wasser stellen und damit anfangen. Das klingt einfach - aber ist es das auch?

Michael Leopold bietet in der Alb in Bad Herrenalb Kurse im Goldwaschen an. Reich werden könne man beim Goldwaschen hier aber nicht, sagt er in SWR Aktuell: "Wir finden bei uns Spuren von Gold. Die hühnereiergroßen Nuggets leider nicht." Wie seine Kurse im Goldwaschen ablaufen und was das Spannende daran ist, das sagt Michael Leopold im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.