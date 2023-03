GEW BW zu Bildungsgipfel: Bildung „ist nicht ‚nice to have‘“

Die Probleme im Bildungssektor sind groß: Es fehlen Lehrkräfte, Grundschüler können nicht richtig lesen und rechnen, die Digitalisierung kommt nicht voran. Es wäre also genug zu tun. Beim sogenannten Bildungsgipfel haben gestern Politiker, Gewerkschafts-, Lehrer- und Schülervertreter sowie Wissenschaftler über die Probleme diskutiert. Konkrete Ergebnisse gab es keine - dafür viel Kritik. Zum Beispiel von Monika Stein, der Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg. Sie fordert vor allem den Kanzler und die Länderchefs auf, sich dem Thema anzunehmen, denn Bildung sei eben "nicht 'nice to have'". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt sie auch, was ein von ihr geforderter nationaler Bildungsgipfel bringen könnte.