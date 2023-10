Gekommen, um zu bleiben: Ein Jahr Giorgia Meloni

Vor einem Jahr fragte der „Stern“ unter einem Titelbild mit Giorgia Meloni: Ist sie die gefährlichste Frau Europas? Am 25. September gewann die Rechtsaußen-Politikerin mit ihrem Bündnis klar die Parlamentswahl, seit dem 22. Oktober ist sie Italiens Regierungschefin. Zwölf Monate nach ihrem großen Wahlsieg regiert Italiens erste Ministerpräsidentin mit neofaschistischen Wurzeln weitgehend ungefährdet – und legt in den Umfragen sogar noch zu. In SWR Aktuell Kontext sprechen wir mit Gegnern und Befürwortern. In einem sind sie sich einig - die vor der Wahl viel gehörte Prognose, Meloni werde höchstens ein Jahr durchhalten und dann schnell wieder weg sein, war falsch. .