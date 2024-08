Frühstücks-Quarch: Sexuelle Gewalt gegen Frauen

Bestseller-Autor und Philosoph Christoph Quarch gibt jeden Freitagmorgen seinen "Frühstücks-Quarch" im Radioprogramm SWR Aktuell ab. Er sucht sich also jede Woche ein Thema aus, über das er nachdenkt und sich manchmal auch aufregt. Diese Woche: Jede vierte Frau unter 20 Jahren ist schon mindestens einmal in ihrem Leben zum Opfer sexualisierter Gewalt geworden. So steht es in einer von den Vereinten Nationen veröffentlichten Studie. Was steckt dahinter, dass so viele Frauen Gewalt erfahren? Und wie kann man dem begegnen? Darüber spricht er mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.