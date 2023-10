Freie Wähler in Bayern wollen sich von der AfD klar abgrenzen

Die Wahlen in Bayern und Hessen waren die letzten dieses Jahr, aber die Ergebnisse werden die Politik - nicht nur in den Ländern - noch eine Weile beschäftigen. Es gibt einen großen Erfolg für die Union in Hessen - dort kann sich Boris Rhein als Ministerpräsident aussuchen, ob er weiter mit den Grünen machen will oder die SPD fragt. Die wiederum hat historische Niederlagen sowohl in Hessen als auch in Bayern erlebt. Zu den Wahlgewinnern in Bayern zählen die Freien Wähler und die AfD, die mit 15,8 und 14,7 Prozent fast gleichauf sind. Und obwohl die Töne aus beiden Parteien manchmal ähnlich klingen, wollen sich die Freien Wähler als Regierungspartei deutlich abgrenzen von der AfD, erklärt im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn die Vize-Bundesvorsitzende der Freien Wähler, Gabi Schmidt, die auch gestern wieder den Einzug in den bayrischen Landtag geschafft hat.