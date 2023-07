Forster Summer School in Mainz: Konzepte für besseres Klima in den Städten

per Mail teilen

Eigentlich sind Ferien, aber bei der sogenannten Forster Summer School treffen jedes Jahr Studierende aus aller Welt für zwei Wochen an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Dieses Jahr diskutieren sie über das Thema "StadtKlima“. Es geht darum, wie Klimaerwärmung und Extremwetter sich in Städten auswirken und wie sich die Städte darauf einstellen können. Sandra Schellack ist Leiterin des Projekts und erklärt, wie die Forster Summer School funktioniert. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen erläutert die außerdem, warum die Ergebnisse des diesjährigen Treffens für die Stadt Worms besonders wichtig sein werden.