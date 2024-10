Feuersalamander in Rheinland-Pfalz: Selten und bedroht

Der Feuersalamander ist in Rheinland-Pfalz verbreitet. Damit ist der Ort der Feuersalamander Tagung gut gewählt, denn die findet in dieser Woche in Mainz im Naturhistorischen Museum statt. Susanne Müller nimmt an der Tagung teil. Sie arbeitet bei der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, ist deren Feuersalamander-Expertin. Der ist aber selten geworden, wie sie in SWR Aktuell erklärt: "Das liegt an einer Pilzerkrankung, die speziell dem Feuersalamander zu schaffen macht. Dieser Pilz befällt die Haut des Feuersalamanders und frisst da Löcher hinein. Das ist dann das Einfallstor für weitere Infektionen, an denen der Feuersalamander dann stirbt." Die Universität Trier erforscht diese Pilzerkrankung und sucht nach Wegen, den Feuersalamander-Bestand zu retten. Dabei können wir alle die Arbeit der Forscherinnen und Forscher unterstützen. Wie – darüber hat Susanne Müller mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr gesprochen.