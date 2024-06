Falls die Wehrpflicht reaktiviert würde - was würde das für die Gesellschaft bedeuten?

„Die alte Wehrpflicht-Armee wird nicht wiederkommen“, hat Verteidigungsminister Pistorius am Sonntag gesagt. Doch was kommt stattdessen? Wie kann Deutschland für den Ernstfall verteidigungsfähig werden? Pistorius will auf jeden Fall die militärische Reserve der Bundeswehr verstärken. Es geht aber auch um einen möglichen Gesellschaftsdienst, wie ihn die Wehrbeauftragte Högl mehrfach angeregt hat. Wie sich das auswirken könnte, hat die Soziologin Rabea Haß von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung in der Studie „Ein Gesellschaftsdienst für alle" untersucht. SWR-Aktuell-Moderator Bernhard Seiler hat mit ihr gesprochen.