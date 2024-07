Erstes Nahverkehrsforum in Mainz soll Bus & Bahn besser machen

Der öffentliche Nahverkehr könnte in vielen Städten und Regionen Deutschlands besser sein – auch in Mainz. Deshalb hat die Stadt jetzt Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, gemeinsam den Nahverkehr zu optimieren. Heute Abend lädt Mainz zum ersten Nahverkehrsforum. Der zuständigen Verkehrsdezernentin, Janina Steinkrüger (Grüne), ist vor allem eines wichtig: dass jeder und jede kommen darf. Wie die Veranstaltung mit so vielen Menschen funktionieren soll und wie die Stadt Mainz es so schaffen will, bis 2035 klimaneutral zu sein, das erklärt Steinkrüger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.