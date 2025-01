Erkältungen in Endlosschleife: Muss das sein?

Rhinoviren, Grippeviren, Coronaviren, es ist einiges los in den Atemwegen und Arztpraxen. Denn neben den vielen Viren sind die Immunsysteme auch noch mit der Abwehr diverser Bakterien beschäftigt, zum Beispiel Mykoplasmen, Pneumo- oder Streptokokken. Dass Atemwegs-Infekte im Winter häufiger vorkommen, kennen wir ja. Doch zumindest gefühlt werden die Erreger immer hartnäckiger. Egal wo, bei der Arbeit, in Kita und Schule, oder im Freundeskreis – überall klagen Menschen über Dauererkältungen in gefühlter Endlosschleife. Wie kommt das und was lässt sich dagegen tun? Dazu Erklärungen und Tipps von Lothar Zimmermann, Arzt und Journalist, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer.