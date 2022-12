Ein langes, kurzes Jahr: zwölf Monate Ampel-Regierung in Berlin

Ihr erstes Jahr im Amt hat sich die Regierung aus SPD, Grünen und FDP sicherlich anders vorgestellt. Selbst die „Schonfrist“ von 100 Tagen konnte kaum vergehen, da kam schon die von Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete „Zeitenwende“. Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine angegriffen und einen Krieg begonnen, der den Rest dieses Jahres bestimmen sollte. Wir fragen also in SWR Aktuell Kontext: Was hatte sich die Ampel-Koalition eigentlich vorgenommen? Was ist aus diesen Vorhaben geworden, nach dem Überfall Russlands? Und wie schaffen es die drei Parteien, in der Krise gleichzeitig pragmatisch zusammenzuarbeiten und das eigene Profil nicht zu verlieren?