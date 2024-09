Mehr Badetote: Was das mit dem Klimawandel zu tun hat

Es ist ein trauriger Höchststand: Bislang sind dieses Jahr 353 Menschen beim Schwimmen ertrunken. Martin Holzhause von der DLRG vermutet einen Zusammenhang mit dem Klimawandel.

In dieser Badesaison sind in deutschen Gewässern so viele Menschen verunglückt wie seit fünf Jahren nicht. DLRG-Sprecher Martin Holzhause sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph, es sei zwar nicht belegbar, aber der Anstieg könne durchaus eine Folge des Klimawandels sein. "Wir haben in diesem Jahr den wärmsten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen gehabt. Je wärmer es ist, desto größer ist die Herausforderung für den Körper, wenn er in kühles Wasser kommt." Das sei bei einem Badesee mit einer Temperatur von 22 oder 23 Grad gegeben. "Das ist ein Riesenunterschied zur Körpertemperatur."

Die meisten Menschen ertrinken in Seen und Flüssen.

Tödliche Badeunfälle durch Selbstüberschätzung

Die typische Ursache für tödliche Badeunfälle ist nach Einschätzung des DLRG-Sprechers, dass viele Menschen ihre Fähigkeiten falsch einschätzten. Sie würden "in der Regel nicht sehr oft schwimmen, im Sommer einfach ins Wasser gehen sich dann dort übernehmen." Besonders gefährdet seien Menschen über 50, die fast zwei Drittel der Opfer ausmachten.

Schwimmtraining zur Vorbeugung von Badeunfällen

Martin Holzhause empfiehlt regelmäßiges Schwimmen: "Das wäre hilfreich, um viele Unfälle zu verhindern." Denn die meisten Menschen seien keine guten Freiwasserschwimmer und deshalb nicht mit den Gegebenheiten in Seen und Flüssen vertraut. "Übung ist wichtig." Doch häufig verhinderten geschlossene Hallenbäder ein Schwimmtraining im Herbst und Winter.