Dauerregen verhagelt dem Freilufttheater die Saison

Das wechselhafte Wetter macht der Open Air-Saison einen dicken Strich durch die Rechnung. Auch Martin Rheinschmidt, Regisseur des Amateurtheaters "Theater im Kurpark" in Gernsbach, bekennt in SWR Aktuell: "Wir mussten schon ganz oft Proben verschieben oder stundenlang warten, bis der Regen aufhört. Das Wetter verhagelt uns im wahrsten Sinne des Wortes die Probearbeit." Denn die Aufführungen finden im Sommer unter freien Himmel statt. Der aber ist meist bedeckt. "Solange es nieselt ist das noch in Ordnung. Aber wenn stärkerer Regen einsetzt, dann wird es gefährlich für die Darsteller, weil die Bühne rutschig wird." Und auch für das Publikum macht das zuschauen dann keinen Spaß mehr. Ob das Freiluft-Theater auch durch den Klimawandel unberechenbarer wird, darüber hat Regisseur Martin Rheinschmidt mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr gesprochen.