CDU-Fraktionschef Schnieder: Schweitzer soll "Stillstandspolitik" in RLP beenden

Der CDU-Fraktionschef im Landtag von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat überrascht auf die Rücktrittsentscheidung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) reagiert. Dreyer habe sich "mit aller Kraft für das Land eingesetzt".

Der AfD-Forderung nach Neuwahlen in Rheinland-Pfalz schließt sich Schnieder nicht an: "Hier gibt es jetzt einen Wechsel an der Spitze im Amt des Ministerpräsidenten. Dreyer hat gesagt, dass ihr Kraft und Energie fehlen. Das reicht aber nicht aus - auch die jetzige Situation der Ampel reicht nicht aus, um Neuwahlen zu fordern." Was Schnieder von der Rücktrittsankündigung von SPD-Landesparteichef Roger Lewentz hält und wie er über Dreyer-Nachfolger Alexander Schweitzer denkt, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.