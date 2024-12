Carsharing: Baden-Württemberg bundesweit ganz weit vorne

In einem bundesweiten Branchenranking zum Carsharing schneidet Baden-Württemberg überdurchschnittlich gut ab . Neben Karlsruhe und Stuttgart liegen drei weitere Städte in den Top 10.

Das liegt neben einer breiten Palette an Fahrzeugen, wenig Konkurrenz, gutem ÖPNV und der Lage der Städte auch daran, dass man Carsharing-Autos in Innenstädten kostenlos abstellen darf, sagt SWR-Wirtschaftsredakteurin Jutta Kaiser über die Gründe für das besonders gute Abschneiden von Baden-Württemberg.

"Der Branchenverband Carsharing hat sich Städte ab 50.000 Einwohnern angeschaut und erfasst, wie viele Carsharing-Autos es dort gibt. Dann hat man berechnet, wie viele davon auf 1.000 Menschen kommen. In der Liste steht Karlsruhe auf Platz 1, mit 5,35 Carsharing-Autos, auf Platz 4 landet Stuttgart - und auch Freiburg, Tübingen und Heidelberg sind in den Top-Ten." Das sei beachtlich, denn die Städte schlugen teils Metropolen, wie München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Köln, was die Zahl der Carsharing-Autos betreffe, so Kaiser im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Fournier.