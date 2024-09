Bündnis will den Abtreibungsparagraphen 218 abschaffen

An diesem Montag startet die Kampagne "Abtreibung legalisieren – jetzt!". Ziel ist, Druck zu machen, damit die Politik die Abtreibungsfrage aus dem Strafrecht entfernt. Dabei macht auch die Gynäkologin Mandy Mangler aus Berlin mit. Die Chefärztin zweier Kliniken sagt in SWR Aktuell: "Es ist nicht haltbar, dass eine medizinische Leistung kriminalisiert wird." Durch die Rechtslage bewege sie sich mit ihrer täglichen Arbeit am Rande der Legalität. Außerdem werde sie-von Abtreibungsgegnern angefeindet – so die Frauenärztin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.