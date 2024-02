EU-Einigung in letzter Minute:FDP setzt Kompromiss bei CO2 Ausstoß bei Bussen und LKW durch ++ Nach Kritik: BASF will Anteile an chinesischen Firmen verkaufen ++ WhatsApp und Co: Immer mehr Unternehmen senken Hürden für Bewerber ++ Teilqualifizierung: Ein Weg zum Berufsabschluss für Menschen mit wenig Zeit ++ Zahl bestätigt: Inflationsrate bei 2,9 Prozent im Januar.