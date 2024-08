"Bekannter als die Stadt": Ravensburg feiert 50 Jahre "Ravensburger"-Logo

Was passiert, wenn eine Stadt so eindeutig mit einem Firmenlogo verbunden ist wie Ravensburg mit dem kleinen blauen Dreieck der "Ravensburger"-Spiele? Dieses Logo feiert gerade sein 50. Jubiläum und im besten Fall färbt etwas von einem guten Image auf die Stadt ab, sagt der Oberbürgermeister der Stadt, Daniel Rapp, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Rapp zeigt sich optimistisch: "Die Menschen in Ravensburg identifizieren sich sehr stark mit ihrer Heimatstadt" und zum Glück habe der Spiele-Konzern ein sympathisches Image. Rapp erzählt, wie auch in seiner Kindheit Spiele wie "Fang den Hut", "Memory" oder "Malefiz" populär waren. Und wie es sich lebt mit einer großen Marke, die denselben Namen trägt wie der Heimatort.