Angriffe auf Kritische Infrastruktur: Wie können wir die Folgen entschärfen?

Wir leben in einer hochtechnisierten und digitalisierten Welt. Umso größer die Probleme, sobald etwas ausfällt - egal ob durch Fehler oder Sabotage. Die Konsequenzen haben wir erst kürzlich ganz konkret erfahren.

Nichts ging mehr, als ein fehlerhaftes Software-Update der Firma Crowdstrike die IT-Systeme an Flughäfen, bei Medienunternehmen, an Kliniken und in vielen weiteren Einrichtungen weltweit lahmlegte.

Nur wenig später die Sabotage an Kabeln im französischen TGV-Netz - betroffen waren etwa 800.000 Reisende. Und schließlich die Anschläge auf Teile des Glasfasernetzes ebenfalls in Frankreich.

Können wir uns überhaupt besser schützen?

Die drei Vorfälle zeigen, wie verletzlich wir sind. Ob es überhaupt gelingen kann, sich besser zu schützen, hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel mit Manuel Atug besprochen. Er ist Gründer und Sprecher der AG KRITIS, einer Gruppe von Fachleuten, die sich die Verbesserung der IT-Sicherheit und Resilienz von Kritischen Infrastrukturen zum Ziel gesetzt hat.