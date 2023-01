Albanien: Das Vjosa-Tal könnte Nationalpark werden

Der Krieg in Syrien ist durch den Krieg in der Ukraine in den Hintergrund gerückt. Auch wenn es immer noch Kämpfe und Terroranschläge in Syrien gibt, die Lage scheint sich aktuell etwas zu stabilisieren - doch das Land ist weit davon entfernt, wieder zusammenzuwachsen. Viel mehr driften unterschiedliche Landesteile immer weiter auseinander. Syrien scheint in diverse Machtbereiche zu zerbrechen. Eine Gefahr - vor allem für die Menschen, die in diesen Gebieten leben.