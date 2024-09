ADAC-Raststätten-Test: "Mal Schnitzel für 10,99 Euro, mal für 19,99 Euro"

Wer auf der Fahrt in den Urlaub mal an einer Raststätte gehalten hat, der weiß: da könnte es oft besser aussehen. Der ADAC hat diesen Sommer wieder die Raststätten in Deutschland getestet und zu den besten gehört die Raststätte "Sindelfinger Wald" im Kreis Böblingen. Was machen diese Raststätten besser als andere? "Sie haben gute Sanitäranlagen, ein vielfältiges gastronomisches Angebot und auch Picknickmöglichkeiten und Spielplätze im Außenbereich", sagt Melanie Mikulla, Sprecherin von ADAC Deutschland, im SWR. Für den ersten Platz hat es beim "Sindelfinger Wald" dagegen nicht gereicht, weil es zum Beispiel für E-Autos keine Schnellladesäulen gab. Abzüge gab es bei vielen anderen Raststätten im Test aber für die Preise. "Die Differenz ist sehr groß: man bekommt zum Beispiel in machen Raststätten ein Schnitzel für 10,99 Euro, in anderen für 19,99 Euro - da würden wir uns einfach mehr Einheitlichkeit wünschen", sagt Mikulla. Warum es dagegen für fast alle Sanitäranlagen Lob gibt, erklärt die ADAC-Sprecherin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.