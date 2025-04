Ein 22-jähriger Fahrradfahrer wurde am Freitagabend in Heidenheim von einem heranfahrenden Zug erfasst. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Audio herunterladen (412 kB | MP3) Ein 22 Jahre alter Fahrradfahrer ist beim Überqueren eines Bahnübergangs in Heidenheim an der Brenz von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der 22-Jährige am Freitagabend gegen 18:30 Uhr mit seinem Fahrrad an den geschlossenen Halbschranken des Bahnübergangs vorbeigefahren. Dabei habe er einen schnell heranfahrenden Regionalzug übersehen, so die Polizei weiter. Der 22-Jährige verstarb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Zweiter tödlicher Unfall in zwei Tagen Am Gründonnerstag kam es in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) zu einem tödlichen Bahnunfall, bei dem ein 24-jähriger Mann ums Leben kam. Er hatte ebenfalls eine geschlossene Schranke missachtet, war über die Gleise gegangen und wurde dabei von einem Zug erfasst.