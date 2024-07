200 Jahre Umfragen: Welchen Wert haben die Ergebnisse?

per Mail teilen

Bei wie vielen Deutschen kommt noch Fleisch auf den Grill? Wie viele Frauen tragen Kleider? Glauben die Unternehmen noch eine Konjunkturerholung oder: Welche Partei würden Sie am Sonntag wählen? Umfragen gibt es wie Sand am Meer. Umfragen feiern ihr 200-jähriges Jubiläum.

Im Sommer 1824 wurden zum ersten Mal Ergebnisse aus einer politischen Befragung veröffentlicht - damals in den USA. Es ging darum, wer bei den Präsidentschaftswahlen Ende des Jahres das Rennen machen könnte. Es war John Quincy Adams von den Demokraten.

Heute wird - neben der Politik - so ziemlich alles gefragt. Aber warum? Was macht das mit uns, die wir die Ergebnisse hören? Und mit denen, um die es geht?

Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Prof. Christiane Eilders gesprochen. Sie ist Direktorin des Center for Advanced Internet Studies in Bochum und Sozialwissenschaftlerin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.