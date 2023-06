Junge Menschen aus Deutschland und Frankreich können sich ab Montag um kostenlose Bahntickets bewerben. Der Freundschaftspass gilt für Personen zwischen 18 und 27 Jahren, die das jeweilige Nachbarland entdecken wollen.

Ab Montag um 10 Uhr können die 30.000 deutschen Bahntickets auf der Internetseite deutsch-französischer-freundschaftspass.de abgerufen werden. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das heißt, wer ein kostenfreies Ticket ergattern möchte, dürfte sich beeilen müssen. In Frankreich werden weitere 30.000 Gratis-Tickets vergeben - an französische Staatsbürger.

Für Reisen in der zweiten Jahreshälfte gültig

Das Prinzip des Freundschaftspasses erinnert an das bekannte Interrail-Ticket. Er soll vom 1. Juli bis zum Ende des Jahres gelten. Innerhalb dieses Zeitraums können Deutsche in Frankreich die Züge des Nah- und Fernverkehrs an sieben frei wählbaren Tagen nutzen. Einer der sieben Reisetage muss dabei genutzt werden, um Deutschland in Richtung Frankreich zu verlassen, ein weiterer, um zurückzukehren.

Freundschaftspass ist kein Pendlerticket

Das Ticket ist also nicht zum Pendeln zwischen Deutschland und Frankreich gedacht, sondern vor allem als Reiseticket für einen Aufenthalt im Nachbarland. Der deutsch-französische Freundschaftspass ist ein Angebot zum 60. Jubiläum der deutsch-französischen Freundschaft.