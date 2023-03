Schadet die Krise der Credit Suisse unseren Banken?

per Mail teilen

Die Schweizer Geschäftsbank wird von der Schweizer Nationalbank gestützt. Wie sich die aktuelle Krise in der Finanzbranche auf unsere Banken und unser Geld auswirkt.

Was ist los bei der Credit Suisse, warum braucht die Bank so viel Geld?

Die Schweizer Bank steckt schon seit Jahren in der Krise, und das vergangene Jahr war für sie das Katastrophenjahr schlechthin. Die Credit Suisse musste einen Jahresverlust von umgerechnet 7,4 Milliarden Euro hinnehmen. Zu dieser generell schwierigen finanziellen Situation kommt im Moment die allgemeine Unsicherheit im Bankensektor hinzu, nachdem mehrere kleinere Banken in den USA kollabiert sind. Viele Aktien der Credit Suisse wurden deshalb jetzt verkauft, der Kurs sank auf ein Rekordtief.

Die nächste Hiobsbotschaft kam hinzu: Der saudische Großaktionär erklärte, dass er der Schweizer Bank finanziell nicht weiter unter die Arme greifen darf – aus aufsichtsrechtlichen Gründen. Daher bekommt die Credit Suisse jetzt Unterstützung von der Schweizer Notenbank (SNB), Kredite in Höhe von umgerechnet über 50 Milliarden Euro.

Was bedeutet das für Banken in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? Müssen wir uns Sorgen um unser Geld machen?

Aktuell versuchen deutsche Politiker, für Ruhe zu sorgen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Beispiel sagt, das Geld der Anleger in Deutschland sei sicher. Das deutsche Kreditwesen sei stabil aufgestellt.

Diese Einschätzung teilt auch Professor Hans-Peter Burghof von der Universität Stuttgart-Hohenheim. Der Banken-Experte sagte im SWR-Interview, dass es dem Bankenwesen in Deutschland recht gut gehe und er nicht mit weiteren Pleiten von Banken rechne. Deshalb müssten sich Sparer aktuell auch keine Sorgen um ihr Geld bei der Bank machen. Es gibt etwa das europäische Einlagensicherungsgesetz - dadurch sind die Guthaben der Sparer auf Bankkonten von bis zu 100.000 Euro je Einleger geschützt.

Was der Wirtschaft wegen der Bankenkrise drohen kann

Das große Problem ist die Verunsicherung, der Verlust an Vertrauen in die Märkte, dass die Erinnerungen wach werden an die Finanzkrise 2008. Wenn die Unsicherheit größer werden sollte und die Märkte sich nicht beruhigen, kann es möglicherweise zu einem Dominoeffekt kommen. Dann geht es nicht nur den Banken schlecht, sondern auch der Wirtschaft.

Bei der letzten großen Finanzkrise mussten die Banken zum Beispiel ihre Kreditvergabe reduzieren. Also konnten die Unternehmen weniger Kredite aufnehmen und dadurch weniger investieren. Die Wirtschaft ist deshalb weniger schnell gewachsen, der Konsum ging zurück. Durch eine solche Entwicklungen kann es möglicherweise zu einer größeren Krise in der Wirtschaft kommen.

Wie es bei der Credit Suisse weitergeht

Professor Hans-Peter Burghof hat im Gespräch mit dem SWR erklärt, er habe großes Vertrauen in die Bankenaufsicht, sowohl in der Schweiz als auch in der EU. "Sie reagieren professionell und überzeugend." Er sieht momentan "eine Phase erhöhter Verwundbarkeit", aber keine weiteren Pleiten bei Banken.

Mit einem Krisenfall wie bei den Lehman Brothers in der Finanzkrise von 2008 rechnet Burghof ebenfalls nicht. "Dass die Credit Suisse abgewickelt werden muss, daran habe ich Zweifel." Die Schweizer Geschäftsbank habe bereits vor einiger Zeit ein Sanierungskonzept vorgelegt, "das weitgehend akzeptiert ist".