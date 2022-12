Eine Woche vor dem Skisprung-Weltcup in Titisee-Neustadt wurde der dafür präparierte Schnee im Depot neben der Schanze "enthüllt", um zu schauen, in welchem Zustand er ist ,wie viel davon überhaupt zur Verfügung steht und wieviel neu produziert werden muss. Martin Thiel war bei der Enthüllung dabei und zeigt wieviel in Zeiten des Klimawandels sich zwischen heute und gestern verändert hat. mehr...