Die Sonne hat sich in Baden-Württemberg am Sonntag noch vereinzelt gezeigt. Die neue Woche beginnt mit Regen und Wind. Am Mittwoch rechnen die Meteorologen sogar mit Schnee.

Zum Wochenstart heißt es in Baden-Württemberg Stiefel und Handschuhe bereitlegen - es wird nass und kalt, zur Wochenmitte hin rechnen die Meteorologen mit Schnee. Ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte in Stuttgart, in Teilen des Landes könne es zunächst bei milderen Temperaturen noch regnen. Video herunterladen (33,5 MB | MP4) Achtung Sturmböen in höheren Lagen Am Dienstag soll es laut DWD verbreitet auch Sturmböen geben mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. In höheren Lagen könnten die Böen sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreichen - begleitet von Regen. Das könnte nicht nur ungemütlich, sondern auch gefährlich werden. Der DWD rät, bis Dienstag alles zu sichern "was durch Wind angreifbar ist". Am Mittwoch soll es schneien Den "echten" Winter mit Kälte und Schnee erwarten die Meteorologen am Mittwoch. Dann sollen die Temperaturen höchstens noch ein bis vier Grad erreichen. Vor allem in höheren Lagen von Baden-Württemberg sei mit Schnee zu rechnen. Ab etwa 400 Metern könne der Schnee außerdem liegen bleiben. Das bedeutet auf den Straßen könnte es bei Temperaturen um null Grad gefährlich glatt werden!