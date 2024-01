In der Nacht auf Mittwoch erwartet uns in Baden-Württemberg Eisregen. Im Laufe des Tages fallen vor allem Norden des Landes Niederschläge in Form von gefrierendem Regen. Im südlichen Teil des Landes soll es regnen, bei Temperaturen von bis zu 12 Grad. Zum Abend hin wird es wieder kühler und in der Nacht ist mit Schneefall zu rechnen.