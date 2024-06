Ein Warnstreik führt beim SWR zu Änderungen im Programm. In SWR4 entfallen Regionalnachrichten aus bestimmten Studios, auch die Nachmittagssendung "Kaffee oder Tee" fiel weg.

In den Programmen des SWR kommt es am Donnerstag aufgrund eines Warnstreiks zu Formatänderungen und Ausfällen. So entfiel am Nachmittag im SWR die TV-Sendung "Kaffee oder Tee", stattdessen wurde eine Wiederholung gesendet. Die SWR4 Regionalnachrichten aus den Studios Stuttgart und Freiburg entfallen teilweise. Sie werden aber durch andere Regionalstudios übernommen, die die wichtigsten Meldungen aus der Region mit aufgenommen haben. Die Nachrichtenversorgung in den betroffenen Regionen ist damit gewährleistet.

Die Nachmittagssendung SWR Aktuell Radio entfällt, es wird das Programm von HR-Info übernommen. Außerdem wird die Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" als Live-Übertragung von außen gesendet statt als Studioproduktion.

Vergütungstarifverhandlungen noch ohne Einigung

Erstmals in dieser Tarifrunde riefen die Gewerkschaften bei der zweitgrößten ARD-Anstalt zu Aktionen über mehrere Tage auf. Donnerstag und Freitag wollen die Gewerkschaften ver.di, Deutscher Journalistenverband (DJV) und die Mediengewerkschaft VRFF ganztägige Warnstreiks beim SWR durchführen. Hintergrund sind die laufenden Vergütungstarifverhandlungen im SWR, die bislang noch nicht zu einer Einigung geführt haben.

Es sind die inzwischen dritten Aktionstage im laufenden Tarifstreit beim SWR. Grund für die Aktionen sei, dass der SWR auch in der fünften Verhandlungsrunde am vergangenen Montag sein Angebot nicht verbessert habe, so ver.di und DJV. Nach ver.di-Angaben nahmen am Donnerstagvormittag mehr als 300 Streikende in Stuttgart, Baden-Baden und Mainz an Protesten teil.

Beide Seiten in Tarifverhandlungen weit auseinander

"Es ist das gute Recht der Gewerkschaften, ihren Forderungen mit einem Warnstreik Nachdruck zu verleihen. Eine Lösung wird es aber nur am Verhandlungstisch geben", sagte SWR-Verwaltungsdirektor Jan Büttner. "Aktuell klafft noch eine riesige Lücke zwischen den Forderungen der Gewerkschaften und den finanziellen Möglichkeiten des SWR. Das Ziel muss es sein, in konstruktiven Verhandlungen eine Balance zwischen einer fairen Vergütung für die Beschäftigten und den finanziellen Rahmenbedingungen des SWR zu finden." Die finanziellen Spielräume des SWR seien "leider begrenzt", so Büttner.

DJV und ver.di fordern eine Erhöhung von Gehältern und Honoraren rückwirkend zum 1. Januar um 10,5 Prozent, aber mindestens um 500 Euro monatlich, sowie 250 Euro monatliche Erhöhung für Auszubildende und Volontäre bei einer Laufzeit von zwölf Monaten; VRFF fordert 12 Prozent mehr Gehalt auf ebenfalls zwölf Monate. Büttner nannte die Forderungen der Gewerkschaften "utopisch". Sie würden "einen deutlichen Personalabbau nach sich ziehen, würde man darauf eingehen".

Der DJV sprach dagegen von einer "fairen Forderung nach dem Kaufkraftverlust der letzten zwei Jahre". Zudem stemme sich die Belegschaft mit der Arbeitsniederlegung "gegen immer mehr unsichere Beschäftigung mit jahrelangen Befristungen, zudem in freier Mitarbeit", so ver.di. "Wenige Tage vor dem Sommermärchen EM sind die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr bereit, gute Laune zum schlechten Spiel zu verbreiten", sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Maximilian Heß.

SWR-Angebot hängt von Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab

Der SWR hat bei einer Laufzeit von 30 Monaten zwei Erhöhungsschritte angeboten: 2,25 Prozent mehr in diesem Jahr und ein Plus von 2,46 Prozent im nächsten Jahr. Allerdings soll es das zweite Plus nur geben, wenn der Rundfunkbeitrag ab 2025 wie empfohlen steigt.

Was ist und macht die KEF? Die Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) überprüft den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland und empfiehlt den Landesparlamenten die Festsetzung des Rundfunkbeitrags, der dann durch den Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio eingezogen wird. Rechtliche Grundlage für die Arbeit der Kommission ist der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV) der Länder. Die Regelungen sind durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geprägt. Die Höhe des Rundfunkbeitrags wird in einem dreistufigen Verfahren festgelegt. Nach den Bedarfsanmeldungen der Rundfunkanstalten auf der ersten Stufe stellt die KEF auf der zweiten Stufe den Finanzbedarf von ARD, ZDF, Deutschlandradio und ARTE fest. Als Ergebnis empfiehlt sie den Ländern gegebenenfalls eine Änderung des Rundfunkbeitrags. Auf der dritten Stufe setzen die Länder die Höhe des Rundfunkbeitrags endgültig fest.

Noch ist offen, ob der Rundfunkbeitrag zum Jahreswechsel erhöht wird, der die öffentlich-rechtlichen Sender finanziert. Die für den Rundfunkbeitrag zuständige unabhängige Expertenkommission KEF hatte den Bundesländern eine Steigerung von monatlich 18,36 Euro auf 18,94 Euro empfohlen. Einige Ministerpräsidenten stemmen sich gegen die Anhebung. Die Verhandlungen im SWR betreffen rund 3.600 Festangestellte und 1.800 arbeitnehmerähnliche freie Mitarbeiter, insgesamt also etwa 5.400 Menschen.